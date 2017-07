Picos sediará 1º edição do Movimento Municipalista

Picos sediará a 1º edição do Movimento Municipalista que tem como tema: “Pauta Municipalista: União e Fortalecimento” que será realizado no dia 04 de Agosto do corrente ano, de 8h às 14hs no Centro de Treinamento Diocesano – CTD, Picos – PI. No evento serão ministradas palestras que trazem ligação direta com a Municipalidade da região, que abordarão temas como: Previdência dos Municípios, Ampliação de Receita, Modelo de Gestão, Consórcios Intermunicipais, Incremento na Arrecadação Municipal, dentre outros.

O evento também terá a finalidade de promover a União e Fortalecimento do Movimento Municipalista em prol da busca de melhorias para os Municípios. A realização do evento se dá em uma união de esforços dos membros da Associação dos Municípios do Vale do Itaim – AMVI, oportunidade em que será realizado seu lançamento oficial, e dos idealizadores da reativação da Associação dos Municípios da Microrregião de Picos – AMPICOS.

O Pe. Walmir Lima prefeito de Picos e anfitrião do evento destaca importância da sua realização, que une em uma mesma oportunidade uma pauta com vários assuntos de interesse para a municipalidade da região ao tempo em que será levada informação de qualidade aos gestores e assessores, bem como colocará em foco a importância do Fortalecimento dos Municípios através da União de esforços em busca de uma melhor prestação dos serviços públicos a população.

Já o prefeito de Caridade do Piauí, Antoniel de Sousa (Toninho), presidente da AMVI destaca a qualidade da informação trazida e a importância da presença dos Gestores no evento. “A ideia inicial sempre foi trazer aos nossos colegas Gestores informação de qualidade nas áreas de grande importância para a gestão municipal, neste sentido e com o apoio que recebemos do Governo do Estado, APPM e CNM, conseguimos trazer para o evento palestrantes do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Brasília e grandes nomes do nosso amado Piauí, considerados entre os melhores do Brasil nas suas respectivas áreas de atuação, para que possamos fazer dessa união Municipalista uma caminhada continua sempre em busca do aprimoramento da Gestão Municipal”, disse.

O prefeito de São Luiz do Piauí e Ex-Presidente da AMPICOS, Raimundo Renato, parabenizou o colega Toninho pela iniciativa de criação da AMVI e destacou que já vinha conversando com os colegas a respeito da reativação da AMPICOS, que o evento será uma grande oportunidade de confraternizar e reunir os Gestores da região para dar mais um grade passo neste sentido. “Está sendo uma hora contribuir para esse movimento que promete ser o ponta pé inicial para a união de forças em busca de melhorias para os Municípios da nossa região, merecendo todo o destaque também a oportunidade de confraternizar com os colegas e trocar informações e experiências neste sentido”, frisou.

O evento contará também com a presença de lideranças e representantes políticos do estado e da região, que prestigiarão esse grande evento que Picos irá sediar.

Ascom