Picos: Suspeito de assassinar metalúrgico é preso em Minas Gerais

A Polícia Civil de Picos informou na tarde desta quinta-feira (10) que o suspeito de assassinar o metalúrgico Márcio Greik Andrade Ferreira, no último dia 17 de outubro de 2015, foi preso hoje no estado de Minas Gerais.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito Lion David do Nascimento, mais conhecido como “Negro Lion”, estava utilizando o nome “Claudevan José Pereira” no momento da prisão.

A Delegacia de Polícia de Picos responsável pela investigação, ao término do inquérito policial, representou junto ao poder judiciário pela prisão preventiva, e em cumprimento desta Negro Lion foi preso hoje.

O crime

O metalúrgico Márcio Greik Andrade Ferreira, de 40 anos, foi assassinado a facadas em uma seresta no bairro Morada Nova, em Picos.

De acordo com informações da Polícia Militar na época, Márcio Greik foi morto após um desentendimento com um ex-presidiário identificado como Lion David do Nascimento, mais conhecido como “Negro Lion”.