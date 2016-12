Picos tem encontro marcado com três renomados humoristas do Piauí

Com a proposta de propagar o humor no estado, começa amanhã a Caravana do Humor. Reunindo grandes nomes como João Cláudio Moreno, Amauri Jucá e Nayana Piauilina. Arrancando muitas gargalhadas do público, o projeto inicia a agenda na terça-feira (13), às 19h, no Teatro da Assembleia, com apresentações de João Cláudio Moreno, Amauri Jucá, Nayana Piauilina e Zé do Ovo. A entrada é apenas 1kg de alimento não perecível.

Além da capital piauiense, as cidades de Oeiras e Picos também recebem os humoristas. Na quarta, 14, o Cine Teatro Oeiras será palco das apresentações. Na quinta, 15, o estacionamento do Picos Plaza Shopping recebe João Cláudio, Amauri Jucá e Nayana Piauilina, garantindo muitas gargalhadas aos piauienses. Os espetáculos iniciam sempre às 19h e a entrada é apenas 1kg de alimento não perecível.

Natural de Piripiri, João Cláudio Moreno começou sua carreira apresentando stand-up comedy. Jornalista, cantor e humorista, participou de programas de humor nacionais como ‘A Escolinha do Professor Raimundo’ e ‘Chico Total’, ambos na TV Globo. Foi ao lado do ator Chico Anysio que ele despertou a atenção da imprensa nacional. Um Piauiense no Rio de Janeiro dirigido por Chico Anysio teve todas as sessões lotadas.

Sempre com shows temático, João Cláudio consegue contar de maneira cômica fatos do cotidiano, agarrando sempre boas gargalhadas da plateia que o assiste. No centenário de nascimento do cantor Luiz Gonzaga, João Cláudio viajou o Brasil cantando as músicas do Rei do Baião.

Em 1994, o Piauí conhecia através do Salão Internacional de Humor de Teresina um dos maiores humoristas do nosso Estado, Amauri Jucá. Vencedor de vários concursos, dentre eles “Novos Humoristas” promovido pelo Programa Sílvio Santos do SBT, Amauri também brilhou no palco do Domingão do Faustão no quadro “Saco de Risadas”. Com irreverência e muito talento, Amuri consegue arrancar muitas gargalhadas.

Amauri também integrou a peça “Raimunda Pinto Sim, Senhor!”, um dos maiores sucessos da dramaturgia Piauiense, foi premiado como melhor ator coadjuvante na peça “O Vaso Suspirado”, no Festival Nacional de Teatro do Espírito Santo e no Festival Regional de Guaramiranga-CE.

A humorista Naiana Oliveira, é mais uma humorista made in Piripiri que vem encantando o público com sua simpatia e talento. Revelação do Festival de Humor de Piripiri com a personagem ‘Piauilina’, Naiana foi destaque na II edição do festival, sendo campeã do Concurso de Piadas, caindo na graça do público e se consagrando como o mais novo nome do humor do estado.

A Caravana do Humor tem o apoio do Governo do Estado do Piauí – Secretaria de Estado de Cultura do Piauí (Secult), através da lei de incentivo Sistema de Incentivo Estadual à Cultura – Siec.

Fonte: Com informações da Kalor Produções