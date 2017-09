Picos: Três motocicletas são furtadas na Praça do PCC

Três motocicletas foram furtadas na Praça Dirceu Arcoverde, mais conhecida como Praça do PCC, localizada no bairro Junco, em Picos. Os veículos foram levados durante uma festa no último sábado (16).

As motocicletas furtadas foram: uma Honda Titan 125, de cor vermelha e placa ODZ-5837; uma Honda Titan 125, de cor vermelha e placa LVS-6658 e uma moto Honda CG Fan, de cor preta e placa NIO-9600.

As vítimas informaram à polícia que estacionaram seus veículos e quando retornaram não o encontraram mais no local.

A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências na região, mas até o momento não localizou os veículos.