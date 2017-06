Picos: Vacinas da gripe ainda serão apenas para grupos prioritários

Com o anúncio do Ministério da Saúde, ampliando a vacinação contra a gripe para toda a população até enquanto houver estoque da vacina, a Secretaria Municipal de Saúde de Picos esclarece que, que neste momento, a campanha de vacinação continua voltada apenas para o público alvo já definido: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, idosos, doentes crônicos, profissionais da saúde e professores do ensino básico e superior.

Essa medida vem sendo adotada, inclusive, por outros Estados e Municípios, a exemplo da Secretaria Estadual de Saúde do Piauí. A ampliação da oferta da vacina da gripe para a população em geral dependerá do envio de novas doses pelo Ministério da saúde, já que o quantitativo disponível não é o suficiente para atender toda a população de Picos.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, Picos já vacinou 84,7% do total de pessoas inclusas no grupos prioritários. A meta é vacinar, no mínimo, 90% dessa população. A campanha segue ate o próximo dia 09 de junho.

CCOM