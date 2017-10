Picos vai receber fábrica de reciclagem de garrafas PET

O ex-deputado federal Jesus Rodrigues vistoriou na quinta-feira (25) o polo industrial de Picos, situado no bairro Pantanal. Ele está na cidade para acompanhar seu projeto de instalação de uma fábrica de reciclagem de garrafas PET.

A indústria será construída em um terreno adquirido junto ao Governo do Estado e inicialmente deve contar com financiamento bancário para instalação do maquinário e montagem da infraestrutura.

“Iremos implantar uma empresa para reciclar garrafa PET”, afirma Rodrigues, que já atua no ramo da produção de sacolas plásticas em Teresina.

O ex-deputado esclarece que o inicialmente a empresa funcionará como empreendimento privado, porém, a expectativa é que no futuro seja transferida para o formato de cooperativa, servindo aos interesses da comunidade tão logo sejam amortizados os valores adquiridos junto a instituições bancárias para sua instalação.

“Pretendemos produzir canos e tubos de água e esgoto a partir da garrafa PET. Esse mercado existe, já pesquisei, mas claro que vamos precisar desenvolver nosso setor de vendas de acordo com a produção”, aponta o empresário.

Conforme análises iniciais, a unidade de reciclagem deve beneficiar até 500 kg/h de plástico PET, gerando 15 empregos diretos.

Grande Picos