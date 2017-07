Picos: Vereadores da oposição formam bloco para apoiar deputado federal, senador e governador

Os vereadores que formam a oposição na Câmara Municipal de Picos: Afonso Guimarães, o Afonsinho (PP), Toinho de Chicá (PP), Renato (PR), Dedé Monteiro (PPS) e o suplente Pedro Pio (PP), prometeram trabalhar pela eleição dos mesmos candidatos aos cargos majoritários (senador e governador) e o deputado federal nas eleições de 2018. Eles argumentam que unidos terão mais força politicamente e maior representação para a cidade.

O vereador Afonsinho disse que a ideia assegurar mais conquistas para o município. “A intenção é formar um grupo grande para que Picos tenha forças com emendas federais e perante o governo, devido essa grande divisão os vereadores estão acham a nossa cidade de desprestigiada, então decidimos formar um grupo para em breve escolher os candidatos”, declarou Afonsinho.

Da oposição, apenas a vereadora Valdívia Santos (PR) não fechou o apoio com o grupo, por já possuir candidatos definidos.

Alguns empresários de renome, sob a coordenação de Kennedy Braga, demonstraram apoio a ideia por entender que a cidade realmente será beneficiada. O jurista Agrimar Rodrigues Martins também apoia a formação do bloco. Quanto ao cargo deputado estadual, cada vereador apoiará os candidatos com os quais já trabalham, sem que isso interfira no acordo.

Ascom