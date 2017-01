Pio IX: Criança de três anos morre afogada em piscina

Uma criança identificada por Gabriela Antão de apenas três anos de idade morreu afogada em uma piscina, nesta segunda-feira, 09, na Rua Major Vitalino Bezerra, no Bairro Barragem no município de Pio IX.

Segundo informações de populares, Gabriela Antão que residia com os avós sumiu e a família passou a procura-la por toda a casa quando a encontraram afogada na piscina no quintal da residência. A menina ainda chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital municipal Lourdes Motta.

A pequena Gabriela era filha da piononense Clícia Alencar de um relacionamento da mesma com um jovem da cidade de Alegrete do Piauí e residia com os avós Wilson Antão e Erinalva Alencar, casal bastante conhecido no município de Pio IX.

Portal É Notícias