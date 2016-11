Pio IX e Monsenhor Hipólito em alerta para surto de dengue, zika e chikungunya

Pesquisa do Ministério da Saúde revela que o Piauí tem 10 municípios em estado de alerta contra casos de dengue, zika e chikungunya. Os dados são do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), divulgado nesta quinta-feira (24).

De acordo com o estudo, os municípios piauienses em estado de alerta contra as doenças causadas pelo mosquito são: Milton Brandão, Pedro II, Monsenhor Hipólito, Alvorada do Gurgueia, Regeneração, Lagoa do São Francisco, Bonfim do Piauí, Buriti dos Montes, Pio IX e Cocal.

O levantamento mostra, também, que outros 53 municípios piauienses, incluindo Teresina, estão em situação satisfatória contra as incidências dengue, zika e chikungunya.[Veja lista completa]

O Levantamento do Ministério do Saúde explica que o estudo é considerado ferramenta fundamental para o controle do mosquito Aedes aegypti. Com base nas informações coletadas na pesquisa, o gestor pode identificar o tipo de depósito predominante e priorizar medidas para conter a proliferação do vetor no município.

Ao todo 2.284 municípios de todas as regiões dos país participaram da pesquisa. O estudo foi realizado entre outubro e novembro de 2016.

