Pipeiros param e Exército envia equipes para abastecimento de água em Jaicós

O 25º Batalhão de Caçadores do Exército enviou um comboio de Teresina para abastecimento de água em Jaicós, Sul do Piauí. A medida foi adotada depois que pipeiros paralisaram as atividades em protesto após a redução do trajeto e cancelamento de contratos na operação carro-pipa. Segundo o comandante do 25º Batalhão de Caçadores, tenente coronel Nixon Frota, as equipes vão permanecer no município de 15 a 20 dias.