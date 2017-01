PM apreende adolescentes com motocicleta furtada

A Polícia Militar de Picos apreendeu nessa quarta-feira (18) dois adolescentes com idades de 15 e 17 anos. A dupla estava conduzindo uma motocicleta furtada e em posse de um simulacro de pistola.

Segundo o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Ewaldo Viana, os suspeitos foram apreendidos em uma abordagem na zona leste da cidade. “Eles tinham as mesmas características de uma dupla que havia realizado um assalto no bairro Pedrinhas “, disse o comandante.

Viana informou ainda que a dupla estava conduzindo uma motocicleta modelo YBR, de cor preta, que havia sido furtada. “Essa é a quarta moto roubada pega com esse menor. E olha que fazem menos de 15 dias que ele saiu do complexo”, lembrou.

A dupla foi conduzida à Central de Flagrantes para que os procedimentos cabíveis fossem tomados.