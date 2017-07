PM de Fronteiras morre em acidente no Pernambuco

Um acidente automobilístico na manha desta quinta-feira, por volta das 6:20 da manhã entre as cidades de Santa Cruz e Ouricuri, no Estado do Pernambuco, tirou a vida de Sebastião Monteiro da Siva, Cabo da PM na 4ª Companhia da Policia Militar de Fronteiras no Piauí, segundo informações de colegas de trabalho, o mesmo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro do município de Ouricuri, mas já chegou sem vida no Hospital Regional da cidade de Ouricuri PE.

Cabo Monteiro, como era conhecido tinha mais de vinte anos de serviços na Polícia Militar do Piauí, atualmente residia em Araripina PE. onde era casado, e deixa a esposa e dois filhos, a policia do Estado do Pernambuco investiga as causas do acidente, colegas de trabalho irão fazer uma homenagem ao Cabo Monteiro em Araripina, aonde o corpo vai ser velado.

