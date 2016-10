PM de Fronteiras prende quadrilha de estelionatários

Após realização de blitz/barreira nas vias de entradas e saídas da cidade de Fronteiras, policiais Militares da 4ª CIA abordam um veículo modelo Corsa Classic de cor Cinza de placa PIF 2597, onde no seu interior estavam os três indivíduos identificados por João dos Santos Prata, de 39 anos, residente no Maranhão, Gessefran Siqueira da Silva, de 39 anos e Mateus Carvalho da Silva, de 31 anos residentes na cidade de Estreito (TO), na divisa com o Estado do Maranhão.

Após busca minuciosa foram encontrados 31 cartões bancários de bancos como o Brasil, Bradesco e Caixa Econômica todos em nomes de terceiros. Após diligências e consultas foi constatado Mateus estava com uma identidade falsa e que os outros dois infratores respondem por três inquéritos distintos todos por estelionato.

A quadrilha atuava de diversas formas, desde ajudar pessoas nos terminais a clonar cartões e furtar de pessoas mais vulneráveis para efetuarem saques e fazer transações de altas quantias. Todos os infratores estão foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Fronteiras onde foram autuados em flagrante delito por estelionato e por falsidade ideológica.

Fonte e Fotos: 4ª CIA de Polícia de Fronteiras