PM de Marcolândia recupera motos roubadas e suspeito de assalto a comércio é preso

O Grupamento de Polícia Militar de Marcolândia recuperou nesta quinta feira(24), três motos que estavam em posse de uma dupla suspeita de ter praticado um assalto no último dia 10 de novembro. O crime teria acontecido em Vila Serrania, distrito de Araripina, cidade pernambucana que faz divisa com Marcolândia.

Segundo informações do Tenente De Assis, do GPM de Marcolândia, o trabalho se deu após um período de investigação. “Foi um trabalho de investigação em parceria com a policia do Pernambuco. Os dois são suspeitos de terem assaltado um comércio aqui na divisa com Marcolândia. Rodrigo José da Silva, 19 anos, já tem passagem pela polícia, por furto e tráfico de drogas. O segundo é uma menor de idade. Os dois estavam de posse de três motos roubadas, e estavam tentando comercializar por um valor bem abaixo de mercado, cerca de trezentos reais”, declarou o Tenente De Assis.

Fonte: Piauí em Foco