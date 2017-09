PM de Paulistana desarticula quadrilha de roubo de carga que atuava em estados do NE

Equipes da Força Tática de Paulistana participaram de uma operação para desarticular uma quadrilha de assaltantes de carga que atuava no interior do Nordeste, em especial nos estados de Pernambuco, Bahia, Paraíba e Piauí. Os policiais militares do Piauí efetuaram as prisões de Francisco Simonaldo da Silva e José Dalemberg da Silva, na cidade de Petrolina/PE, suspeitos de integrarem a quadrilha.

Segundo a Polícia Militar, além da prisão, as equipes da Força Tática também apreenderam uma carreta Volvo tipo “câmara frigorífica”, com placa de Picos/PI, usada para transportar uma carga de frios avaliada em cerca de R$ 130 mil, que havia sido roubada na madrugada do último dia 04, na cidade de Petrolina/PE, bem como um veículo de modelo Golf com placa clonada, utilizado na ação criminosa.

As informações dão conta de que o proprietário da carreta entrou em contato com o 20º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Paulistana no Piauí, para reportar o roubo de uma carreta na cidade de Petrolina, por ser a Unidade da Polícia mais próxima ao local onde o rastreador da carreta emitiu o último sinal de localização do veículo, por volta das 2h da madrugada do dia 04 de Setembro.

Ao examinar as imagens do circuito interno de segurança de um posto de combustíveis na cidade de Parnamirim/PE, os policiais constataram que o roubo teria sido forjado pelo motorista do veículo. De acordo com a PM, Francisco Simonaldo, motorista da carreta, havia relatado aos policiais que “foi feito refém e colocado no porta-malas de um Corolla, tendo permanecido em seu interior até a sua liberação que só se deu por volta do meio dia na cidade de Aracaju-SE”, relato que teria sido desmentido pelas imagens captadas pelas autoridades policiais.

Em nota, a PM afirmou que “De posse dessa informação, foi feito uma barreira policial na frente do 20º BPM/PMPI, a fim de interceptar Simonaldo no seu regresso e questioná-lo sobre as referidas imagens, tendo ele, diante da apresentação das mesmas, confessado participação na trama criminosa e apontado os demais envolvidos”, diz. Após ser questionado, o motorista teria seguido com a Polícia até a cidade de Caruaru, onde localizou os demais envolvidos, a carreta e a carga.

Em relato à Polícia Militar, o segundo suspeito, identificado como José Dalemberg da Silva, teria afirmado que o “cavalinho” e a carreta seriam clonados na região do grande Recife e posteriormente comercializados. Além disso, o suposto envolvido teria identificado outros dois integrantes da quadrilha, nomeados Kleversom Souza do Nascimento e Anderson Duarte da Silva, também residentes no interior de Pernambuco.

“Creio que em breve deverá ser expedido mandado de prisão para os demais envolvidos neste crime, por parte da Justiça Pernambucana, a fim de que se efetue a prisão dos dois outros membros foragidos”, destacou o major Estanislau Felipe, comandante da Operação e do 20º BPM de Paulistana.