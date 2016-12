PM de Picos irá reforçar policiamento próximo a agencias bancárias

Após mais uma explosão a caixas eletrônicos em Picos, a Polícia Militar está tomando providencias para proteger as agencias bancárias dos criminosos. Além da explosão no Banco do Brasil do bairro Catavento, hoje de madrugada, no último dia 15 de dezembro bandidos armados explodiram o caixa eletrônico da agência do BB, instalado no térreo da Prefeitura de Picos.

Segundo o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, a primeira medida que será tomada pela polícia é reforçar o policiamento próximo aos bancos, principalmente no período noturno. “Diante da situação que se encontra o nosso Estado infelizmente vamos ter que colocar a noite todas as viaturas próximo às instituições bancarias, ou seja, vamos assumir um serviço que não é nosso, já que recai sobre nós toda a responsabilidade”, informou o comandante.

O comandante reiterou ainda que vai convidar a Policia Rodoviária Federal para fazer um plano de contingência e realizar um trabalho em conjunto.

Sobre a explosão a agencia do Banco do Brasil, Viana informou que polícia está montando barreiras nas BRs e nas rodovias estaduais para tentar capturar a quadrilha.