PM de Picos recupera carro importado roubado em Fortaleza

A Polícia Militar de Picos recuperou nessa quarta-feira (15) um veículo modelo Chery Celer, de cor preta e placa ORQ 0875, com queixa de roubo na cidade de Fortaleza, no Ceará. O veículo foi encontrado em frente a uma residência no Conjunto São João, no bairro Paraibinha, em Picos.

Segundo o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, após o Serviço de Inteligência da PM levantar informações sobre o veículo os policiais foram até o endereço onde o mesmo estava estacionado para averiguar a denúncia e constataram a veracidade do fato.

Viana informou ainda que o carro estava em posse de um homem identificado como Robério de Araújo Feitosa. Ele foi encaminhado a Central de Flagrantes suspeito de crime de receptação.