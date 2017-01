PM de Picos recupera moto furtada e apreende adolescentes

A Polícia Militar de Picos recuperou nesta quinta-feira (5) uma motocicleta furtada no bairro Boa Sorte, em Picos. O veículo estava em posse de dois adolescentes.

Segundo o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, momentos depois do crime a polícia saiu em diligência e conseguiu localizar os autores do furto e a motocicleta modelo Honda CG Titan 125, Ano 1999, de cor vermelha e placa LWH-1166.

O comandante informou ainda que o proprietário da motocicleta compareceu a Central de Flagrantes para ter a restituição do veículo.

Os adolescentes foram encaminhados à delegacia para serem tomados os procedimentos cabíveis.