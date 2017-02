PM de Picos recupera motocicleta furtada no Centro

A Polícia Militar recuperou no ultimo sábado (11), por volta das 21h30, mais uma motocicleta furtada em Picos. O veículo foi furtado nas proximidades da feira livre, no Centro da cidade, e recuperado horas depois do crime.

Segundo informações da Polícia Militar, após o furto, a vítima identificada como José Martins de Deus, acionou a polícia e relatou que havia estacionado sua motocicleta modelo Honda Titan, cor vermelha, ano 2002, e placa LVY 5177 nas proximidades da feira livre e quando retornou não encontrou mais o veículo no local.

A polícia saiu em diligência e encontrou o veículo abandonado nas proximidades do local do crime.

A PM informou ainda que a motocicleta recuperada já foi entregue ao proprietário.