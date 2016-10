PM de Picos reforçará policiamento no combate a homens vestidos de palhaços

Os comentários de que homens caracterizados de palhaços teriam sendo vistos na cidade de Picos preocupou as autoridades de Segurança que reforçarão o policiamento ostensivo e preventivo em toda a região. A informação foi confirmada pelo Relações Públicas do 4º Batalhão da Polícia Militar de Picos, tenente Elias Solon.

A medida de segurança visa combater os criminosos que se utilizem do disfarce para cometer crimes e assustar a população.

“Palhaço ou não, o importante é trazer a paz social de nosso povo. O Artigo 144 da CF de 88, estabelece que a Segurança Pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Sendo assim vamos municiar nossa Polícia com informações para que possamos prender estes que levam a vida afrontando as leis”, disse o tenente Elias Solon.

Suposto caso

Na noite desta quinta-feira,27, a Polícia Militar recebeu a denúncia de que um homem vestido de palhaço havia sido avistado no bairro Catavento, nas proximidades da nova sede do Banco do Nordeste. Uma viatura policial foi enviada ao local e nada foi encontrado.

Segundo informações do comandante do 4º BPM, tenente coronel Edwaldo Viana, moradores relataram que homens estariam assustando populares que passavam no local citado.