PM de Simões prende foragidos da Justiça de Pernambuco após perseguição

Uma equipe de policiais militares do 20° Batalhão Policial Militar do município de Simões, localizado na macrorregião de Picos, foi informada que indivíduos efetuaram vários disparos de arma de fogo em um estabelecimento da cidade de Caridade do Piauí, na última sexta-feira (22). Em seguida, os acusados fugiram em direção à cidade de Simões.

Diante dessas informações, a guarnição se deslocou na tentativa de interceptar os suspeitos, deparando-se com os elementos a 10 km da sede da cidade, já na estrada que liga Simões a Caridade. Ao avistarem a viatura, os indivíduos abandonaram a moto e adentraram na caatinga.

De imediato, os policiais capturaram o Douglas Robson, e com ele foi apreendido um revólver de calibre 32, que continham cinco munições intactas. Interrogado, Robson revelou que ele e o seu comparsa são naturais de Araripina (PE). E que há cerca de 10 dias tinham alugado uma casa em Simões (PI) para obter informações da região, com o intuito de cometer assaltos.

Douglas Robson informou que o outro elemento se chama Paulo Luiz da Silva, e estava trajando camiseta vermelha e calça jeans. Ao chegar à Delegacia de Simões, os policiais foram informados de que um indivíduo com as mesmas características do comparsa de Robson havia roubado uma moto CG 150 preta e que em seguida fugiu em direção a PI-142.

A partir dessa informação, a guarnição fez diligências até a cidade de Marcolândia, mas não teve êxito. Na madrugada do dia seguinte, a guarnição teve informação de que uma pessoa com as mesmas características de Paulo teria se acidentado na cidade de Araripina (PE). Logo, entrou-se em contato com a Polícia Militar de Pernambuco, onde foi verificado que o suspeito tinha dado entrada como vítima de acidente em um hospital e já tinha sido transferido para outro estabelecimento de saúde em Ouricuri (PE).

Depois os policiais entraram em contato com uma guarnição em Ouricuri, que se direcionou para o hospital onde estava o suspeito e deu voz de prisão ao indivíduo, que ao ser indetificado foi constatado dois mandados de prisão contra o mesmo no Estado de Pernambuco.

Após cirurgia, Paulo Luiz da Silva foi conduzido pelos policiais de Simões para a Delegacia Regional para procedimentos de praxe.