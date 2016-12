PM desarticula ponto de venda de drogas no bairro Morada do Sol

A Polícia Militar de Picos após dias de observação e monitoramento no bairro Morada do Sol conseguiu desarticular um ponto de venda de entorpecentes. No local haviam três homens identificados por: Marcos Diógenes Ângelo de Bastos, José Francisco de Oliveira, Gabriel André de Sousa, e um menor de iniciais R.S.S que foram conduzidos à Central de Flagrantes.

Segundo informações do comandante do 4º BPM de Picos, tenente-coronel Edwaldo Viana, no local os policiais apreenderam entorpecentes supostamente utilizados para comercialização e uma certa quantia em dinheiro guardada dentro de uma sacola plástica.

“Com base na observação diária que vinha sendo feito pela equipe do PM2, observa-se um grande fluxo de indivíduos em um determinado local no Bairro Morada do Sol. Então a equipe PM2 resolveu observar o local de uma área próxima, porém que não pudessem ser vistos pelos indivíduos.Nessa observação os policiais suspeitaram que o local se tratava de uma suposta boca-de-fumo”, disse o comandante.

Edwaldo Viana acrescentou ainda que a equipe de policiais que vinha monitorando o local montou uma estrategia para fechar a área e solicitou reforço de outras equipes para evitar a fuga dos supostos envolvidos com o tráfico. Nesta ação uma das maiores dificuldades encontradas é que o local é difícil acesso, só andando a pé.

O endereço do suposto ponto de venda de drogas não foi divulgado pela Polícia.