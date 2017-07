PM desarticula ponto de vendas de drogas no bairro Parque de Exposição

A Polícia Militar de Picos desarticulou um ponto de vendas de drogas no início da tarde desta sexta-feira (21), por volta das 12h30, no bairro Parque de Exposição. Durante a ação, duas pessoas foram presas em flagrante e um menor de 16 anos foi apreendido.

A apreensão, que foi feita pela Força Tática, resultou na prisão de Artur Siqueira Dantas, de 26 anos. Ele foi apontado pela polícia como o responsável pela droga.

A polícia prendeu também no local a estudante Andreia Valquiria da Silva, de 22 anos, que ficava responsável pela distribuição da droga. Ela reside no alojamento da Universidade Federal do Piauí (UFPI)- Campus de Picos e cursa Biologia.

De acordo com o comandante do 4° BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, a Polícia Militar tinha informações de que Artur fornecia drogas para universitários da UFPI de Picos, que fica próximo a “boca de fumo”.