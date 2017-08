PM divulga imagem de suspeito de furtar moto em Picos

A Polícia Militar do Piauí (PM-PI) está procurando um homem identificado apenas como “Fabrício da papelão”. De acordo com o 4º Batalhão da PM em Picos, a 307 km de Teresina, ele é suspeito de furtar, na manhã deste sábado (19), uma motocicleta Biz 125, cor preta, de placa HIP-7915.

Segundo o tenente-coronel Edwaldo Viana, comandante do 4º BPM, a proprietária do veículo trabalha em uma loja da cidade a acionou a polícia após dar por falta da moto. “Iniciamos as investigações e logo foi localizada a motocicleta em um campo de futebol”, informou.

As investigações da PM levaram até imagens do suspeito no veículo roubado. “Ele é conhecido como ‘Fabrício da papelão’, abandonou a moto e evadiu-se do local. Ele já foi pego várias vezes assaltando”, afirmou o tenente-coronel Viana.

Ainda de acordo com o comandante do 4º BPM, equipes estão em diligência para realizar a prisão em flagrante. “Estamos nos esforçando para pegá-lo logo e fazer com que ele responda pelo seu crime”, finalizou o tenente-coronel Viana.

GP1