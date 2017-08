PM fecha Boca de Fumo e efetua prisão de dois traficantes em Fronteiras

Na noite desta segunda-feira (31), após várias denúncias de que uma residência localizada no bairro Ribeirão às margens da BR 230, em Fronteiras-PI, estava a funcionar uma Boca de Fumo, os Policiais Militares do Força Tática de Fronteiras realizaram diligências e conseguiram flagrar a venda e comercialização de substâncias entorpecentes na suposta residência. No local…