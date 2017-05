PM prende borracheiro em Picos suspeito de receptação de motos

Um homem que teve uma motocicleta furtada na cidade de Picos decidiu investigar por conta própria o paradeiro do veículo e com isso acabou levando a polícia militar a um suposto desmanche.

“Ao fazer diligências no bairro Boa Sorte ele reconheceu a moto em uma borracharia sendo desmontada pelo senhor José Milton, proprietário do estabelecimento”, relatou o Comandante do 4º BPM.

Edwaldo Viana relatou ainda que ao chegar a borracharia indicada pela vítima os policiais militares encontraram outro veículo supostamente furtado.

“Outra motocicleta foi encontrada também no local com o chassi totalmente picotado”, completou o Tenente-coronel.

O borracheiro, José Milton, e os veículos foram encaminhados a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Dia a Dia Piauí