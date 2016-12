PM prende dupla suspeita de explodirem caixa eletrônico da Prefeitura de Picos

As investigações sobre a explosão do caixa eletrônico do Banco do Brasil situado no térreo da Prefeitura de Picos culminaram com a prisão de dois suspeitos. A ação que contou com apoio de policiais militares das cidades de Fronteiras e Paulistana além do efetivo de Picos ocorreu na última sexta-feira, 16, em que dois homens foram detidos no Morro da AABB sob suspeita de envolvimento na explosão.

Segundo informações do comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Edwaldo Viana, a identidade dos suspeitos não foi revelada para preservar o sigilo das investigações. A dupla foi encaminhada para um presídio na Capital Teresina. A Polícia continua no levantamento de informações já que a tese que o crime tenha sido executado por um bando.

A explosão do caixa eletrônico destruiu vidraças de várias janelas do prédio. Os criminosos ainda tentaram adentrar no terminal do Bradesco, localizado também no Palácio Coelho Rodrigues. Além dos explosivos, o bando que estava fortemente armado usou alavancas, que foram deixadas no local do crime.

Os destroços deixados pela explosão ainda continuam no térreo do prédio, isolados para que haja preservação do local. No entanto, a imagem assusta e desperta a atenção dos curiosos que por ali passam.