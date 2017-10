PM prende em Jaicós acusado de estupro

Policiais militares lotados sem Jaicós, a cerca de 350 quilômetros ao Sul de Teresina, prenderam na manhã de hoje, quarta-feira, no povoado Morrinho, no município de Picos, o desempregado Jailson Antônio de Brito, 20 anos, natural de Geminiano, acusado de autoria de crime de estupro ocorrido no povoado Esquisito, no município de Jaicós.

De acordo com os policiais, contra o acusado existia um mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz de Jaicós, Franco Morete Felício, em decorrência da prática do crime de estupro contra uma adolescente de 14 anos, que aconteceu no dia 26 de setembro.

Desde a ocorrência do crime, que chocou a comunidade e toda a população jaicoense, a Polícia Militar de Jaicós estava investigando o caso e realizando diligências no intuito de identificar e capturar o suspeito.

A prisão de Jailson foi efetuada pela guarnição composta pelo Capitão Félix, comandante da Companhia de PM de Jaicós, o aspirante Paulo César e soldados Furtado e Arilmar.

Após a prisão, Jailson Antônio foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Jaicós e ainda hoje será encaminhado para a Penitenciária José de Deus Barros, em Picos, onde ficará aguardando uma decisão da justiça.

