PM prende em Monsenhor Hipólito homicida foragido de SP

A Polícia Militar do Piauí conseguiu prender, neste sábado (11) dois foragidos da Justiça do Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. As prisões ocorreram nas cidades de Fronteiras e Monsenhor Hipólito, ambas em barreiras policiais para a fiscalização de veículos. Os presos foram identificados como Júlio Antônio da Costa e José Roberto de Sousa, foragidos do Rio de Janeiro e de São Paulo, respectivamente.

A primeira prisão aconteceu em uma blitz montada por policiais militares da Força Tática de Fronteiras, que abordaram uma caminhonete modelo D-20 de cor azul e com placa de Fortaleza. Segundo os PM’s, o condutor mostrou nervosismo ao ser abordado e uma consulta no sistema das Forças de Segurança mostrou que se tratava de Júlio Antônio da Costa, carioca, foragido da Justiça do Rio de Janeiro, onde respondia por crimes de tráfico de drogas e contrabando internacional. Em seu depoimento aos policiais, Júlio informou que estava seguindo para a cidade de Fortaleza, onde possui uma residência.

Júlio foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Fronteiras para os procedimentos legais. Logo em seguida, ele foi transferido para a penitenciária de Picos onde aguarda o contato da Justiça Piauiense com a Justiça do Rio de Janeiro.

Já na cidade de Monsenhor Hipólito, a PM conseguiu prender um homem identificado como José Roberto de Sousa, foragido da Justiça de São Paulo. Em seu nome, a polícia encontrou um mandado de prisão em aberto por crime de homicídio. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 28 com 20 munições intactas.

Além de ter sido autuado por força do mandado de prisão da Justiça de São Paulo, José Roberto também foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Fronteiras, onde permanece recolhido.

