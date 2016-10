PM prende foragido da Casa de Custódia em Picos

A Polícia Militar na noite deste domingo, 23, por volta de 23h00, efetuou a prisão de Josivan Medeiros de Lima, vulgo “Pardal”. Josivan Lima confessou ser foragido da Casa de Custódia, em Teresina, onde é acusado de cometer homicídio e outros crimes.

A prisão ocorreu nas proximidades da Unidade Escolar Vidal de Freitas, após Josivan ter tentado assaltar o Bar Mangueirão, localizado no bairro Ipueiras, em Picos.

Segundo informações do Relações Públicas do 4º BPM de Picos, tenente Elias Solon, o proprietário do citado bar havia repassado às características do criminoso à Polícia que iniciou as diligências.

“Ele passou no sentido oposto da rota que a viatura fazia, assim iniciou-se um acompanhamento tático. Alguns metros à frente o mesmo se desfez da arma de fogo e em frente a Unidade Escolar Vidal de Freitas colidiu com uma motocicleta que estava no parada no acostamento”, disse o tenente.

O tenente Elias Solon acrescentou ainda que com Josivan Lima foi encontrado um revólver calibre 38, com quatro munições intactas. A arma possivelmente era utilizada para ameaçar as vítimas.

O acusado foi conduzido a Central de Flagrantes para que os procedimentos cabíveis fossem tomados. A vítima que estava no local para prestar boletim de ocorrências reconheceu o suspeito.