PM prende foragido da Justiça de Pernambuco em Paulistana

A equipe Charlie da Força Tática de Paulistana (20º BPM/PMPI), ao receber determinação do Comandante da Unidade, Major Felipe, localizou e prendeu um foragido da Justiça do Estado de Pernambucano que estava residindo em Paulistana em endereço desconhecido. Com informações repassadas pela equipe de MALHAS DA LEI da 2ª CIPM/PMPE, de Cabrobó-PE, foi dado início…