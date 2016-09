PM prende foragido da justiça em Paulistana

Hoje pela manhã (29), por volta das 9h, a equipe da Força Tática do 20° batalhão da cidade de Paulistana-PI, prendeu um homem, identificado como Jucenildo Juvenal Pereira, conhecido popularmente como Cenildo. Ele era foragido do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas.

O Serviço de Inteligência da Força Tática descobriu que o indivíduo foragido estava na cidade de Paulistana, provavelmente em razão do pleito eleitoral corrente. Com isso, o major Felipe, comandante do policiamento da cidade, determinou o monitoramento em busca do procurado. Portanto, ele foi localizado na BR-407, nas mediações de uma oficina, onde foi abordado e preso. Logo em seguida, Jucenildo foi encaminhado para o 12ª Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Paulistana.

Crimes

Jucenildo Juvenal é acusado por tráfico de drogas, roubo, fuga da penitenciária de Picos em 2011 e da penitenciária Major César Oliveira, em Altos no ano de 2013. Além disso, ele é acusado de um estupro cometido na cidade de Diadema (SP) em 1996.

Fonte: Gp1