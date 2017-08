PM prende homem foragido da Justiça de Goiás

No final da tarde desta quinta-feira (25), por volta de 17h, a Polícia Militar prendeu um homem identificado por João Alves de Sousa, 40 anos, foragido da Justiça do Estado de Goiás. A prisão ocorreu no centro de Picos.

Segundo registros do 4° Batalhão de Polícia Militar de Picos, o COPOM acionou as viaturas informando que havia ocorrido minutos antes um furto de roupas em uma loja de departamento, localizada no centro comercial da cidade. Uma guarnição foi deslocada até o local da ocorrência, onde os funcionários da loja mantinham em poder um homem que seria suspeito de cometer o crime.

__ Foi procedida a abordagem e revista pessoal do suspeito, mas nada foi encontrado. O acusado não portava nenhum documento de identificação, sendo assim, foi conduzido para Delegacia. Na busca pela qualificação do acusado foi encontrado um mandado de prisão, disse o comandante do 4° BPM de Picos, tenente-coronel Edwaldo Viana.

Após a confirmação de que João Alves de Sousa era foragido da justiça, as medidas legais foram tomadas. O acusado é natural do Povoado Pai Amaro, zona rural de Paquetá do Piauí.

Folha Atual