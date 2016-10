PM prende homem suspeito de furtar retroescavadeira e cometer mais três assaltos

Na madrugada deste sábado, 22, por volta de 04h00, a Polícia Militar efetuou a prisão de um homem identificado apenas como “Doro”, suspeito de praticar vários assaltos na cidade de Picos. Um deles, seria o furto da Retroescavadeira pertencente à Construtora Santa Inês que tempos depois foi recuperada leia aqui!, e uma motocicleta furtada no Povoado Riachão, zona rural de Itainópolis.

Segundo informações do Relações Públicas da PM, tenente Elias, na noite desta sexta-feira,21, e madrugada de hoje, Doro teria praticado pelo menos três assaltos. Um deles que culminou na sua prisão ocorreu no Bar do Mangueirão, no bairro Ipueiras.

No momento da prisão, Doro estava na companhia de outro homem que também foi encaminhado a Delegacia Regional para a tomada dos procedimentos cabíveis. A Polícia neste momento trabalha para identificar os envolvidos.