PM prende jovem suspeito de assaltar loja no Centro de Picos

Dois dias após o assalto ocorrido a loja Cristal, a Polícia Militar de Picos conseguiu efetuar na tarde desta quinta-feira, 20, por volta de 17h00, a prisão de Carlos Eduardo Borges dos Santos, vulgo “Homem do facão”, de 19 anos, apontado como o autor do crime. O jovem foi detido na Rua São João, bairro São Vicente.

Segundo informações da PM, com Carlos Eduardo ainda foi apreendido o aparelho celular roubado no assalto. A identificação do assaltante foi possível através de um vídeo divulgado pela loja, em que um jovem trajando camisa azul e short de cor rosa, chega ao estabelecimento e aborda as funcionárias.

“A equipe de inteligência do 4º BPM desde a hora da divulgação do vídeo, em que o Carlos Eduardo praticava o assalto a loja Cristal, policiais saíram em diligência. Conseguimos identificar o meliante foi só questão de tempo para ocorrer a prisão e darmos umas reposta a sociedade”, disse o tenente Solon.

Carlos Eduardo Borges dos Santos foi encaminhado a Delegacia Regional para a tomada dos procedimentos cabíveis.

