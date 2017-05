PM prende suspeito de assassinar policial em Paquetá do Piauí

Na tarde desta quinta-feira (11), por volta de 15h30min, a Polícia Militar efetuou a prisão do suspeito de assassinar o cabo Daniel Marcos Ferreira na cidade de Paquetá do Piauí. O homem que ainda não foi identificado pela PM estava escondido num matagal no perímetro do município.

A Operação de busca envolveu mais de 60 policiais das cidades de Oeiras, Picos, Inhuma, Marcolândia, Santo Inácio, Santo Antônio de Lisboa e ainda contou com o apoio do helicóptero da Polícia Militar de Teresina que sobrevoou a área.

Segundo informações do comandante do Grupamento de Polícia Militar de Santo Antônio de Lisboa, Cabo Claudijon, com o suspeito foram encontradas duas armas de fogo, uma delas era a do policial.

O suspeito de ser o autor dos disparos foi encaminhado a Central de Flagrantes de Oeiras. As informações preliminares dão conta que o homem reside na Rua São Vicente, no bairro São Vicente, em Picos.

Com informações do FOlha Atual