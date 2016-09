PM recupera motocicleta furtada no bairro Umari

A Polícia Militar recuperou na manhã desta terça-feira,06, uma das motocicletas que haviam sido furtadas no final de semana na cidade de Picos. O veículo, uma Honda CG 150, de cor preta, de placa OEB- 0305, foi encontrado abandonado nas proximidades do Centro de Assistência Médica de Picos (CAMPIL), mais conhecido como Policlínica, localizado no bairro Paraibinha.

A motocicleta havia sido furtada no sábado, por volta de 23h30min, nas proximidades do Supermercado São Jorge, no bairro Umari.

A vítima, Carlos Rogério de Oliveira Alves havia estacionado o veículo, uma Honda CG 150, de cor preta, de placa DEB- 0305, nas proximidades do supermercado e foi participar de um evento político que ocorria nas imediações. Ao retornar, percebeu que a motocicleta havia já não estava mais.