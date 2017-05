PM recupera veículos após troca de tiros próximo a Marcolândia

Policiais Militares do município de Marcolândia, sudeste do estado, trocaram tiros com homens suspeitos na noite dessa terça-feira (16) após uma perseguição na Serra de Roque, zona rural de Araripina, interior de Pernambuco.

Segundo o tenente De Assis, comandante da PM de Marcolândia, o morador do Distrito de Serrânia, José Edvan de Carvalho Reis, estava em Marcolândia quando teve sua motocicleta, modelo Bros, roubada por volta das 21h na cidade. Imediatamente a vítima acionou os policiais.

Durante as buscas, os policiais conseguiram encontrar os suspeitos em duas motos, mas no momento da abordagem, receberam voz de prisão e mesmo assim não obedeceram. Eles abandonaram as motocicletas e fugiram a pé. Durante a perseguição, chegaram a trocar tiros com a polícia. Por sorte, nenhum dos policiais foram feridos.

Os dois veículos apreendidos foram conduzidos para o Grupamento da Polícia Militar de Marcolândia. Uma das motos já foi devolvida ao proprietário.

