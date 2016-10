PMDB, PSB e PP têm o maior número de vereadores no Piauí

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro conseguiu o maior número de vagas nas câmaras municipais do Piauí. Ao contrário do resultado para prefeito, em que o PMDB ficou empatado com PTB na quinta posição no estado, na corrida para a câmara a sigla ficou em primeiro lugar, com 251 vereadores eleitos neste domingo (3).

O Partido Socialista Brasileiro (250) e Partido Progressista (250) vêm empatados em segundo lugar no Piauí. PSD ficou com 203 vagas, PT com 200 e PTB com 195.

Confira o desempenho dos partidos nas câmaras do Piauí:

PMDB – 251

PSB – 250

PP- 250

PSD – 203

PT – 200

PTB – 195

PSDB – 122

PDT – 106

PR – 69

PRB – 54

PTC – 45

PC do B – 43

PRTB – 43

SD – 35

PV – 34

PPS – 31

PRP – 31

DEM – 27

PROS – 27

PHS – 26

PSC – 16

PSL – 14

PTN – 13

PSDC – 11

REDE – 11

PMN – 10

PPL – 8

PT do B – 7

PMB – 7

PEN – 5

PSOL – 1

PCB – 0

G1