Polícia apreende 14 armas de fogo em Monsenhor Hipólito

Policiais da 4ª Cia da Polícia Militar apreenderam 14 armas de fogo e munições de calibres diversos na noite dessa sexta-feira (15), por volta das 19h. A apreensão do material foi realizada na localidade Mandioca, próximo da zona urbana da de Monsenhor Hipólito. O responsável pelo material, Ednon João da Silva, de 32 anos, não foi preso, pois conseguiu fugir.

De acordo com informações repassadas pelo tenente Gilson, comandante da 4ª Cia da Polícia Militar, a apreensão foi realizada após militares receberem informações que havia um indivíduo que estava armado, praticando assaltos e furtos na região. Durante a abordagem policial, Ednon fugiu para um matagal, mas a polícia continuou as diligências e localizou as armas. A maior parte do material foi encontrado dentro de um depósito de propriedade do suspeito.

“Iniciamos as diligências as 5h manhã (16), e possivelmente vamos encontrar mais armas. Eram três pistolas, conseguimos apreender uma pistola que era utilizada em assaltos. Tem mais três amas de grosso calibre que também eram utilizadas em assaltos. E o restante das armas acredito que seja para caça predatória na região”, finalizou o tenente.