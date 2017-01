Polícia apreende adolescente suspeito de arrombar loja de pneus em Picos

A Polícia Militar de Picos apreendeu na madrugada desta quarta-feira (4), por volta de 1h, um adolescente de apenas 14 anos. O menor infrator foi flagrado furtando uma loja de pneus, localizada na Avenida Senador Helvídio Nunes, na altura do bairro Boa Sorte.

Segundo o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, a guarnição da Força Tática Duas Rodas foi acionada através do Copom para atender uma possível ocorrência de arrombamento na loja Nordeste Pneus e ao chegar ao local flagrou o menor dentro do estabelecimento. “Foi constatado o arrombamento e o autor ainda se encontrava dentro do estabelecimento. O mesmo quando estava saindo se deparou com a guarnição”, informou.

O comandante informou ainda que o menor tentou fugir, mas não conseguiu êxito e acabou sendo detido pelos policiais.

O adolescente foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Reincidente

De acordo com Edwaldo Viana, só no mês passado o menor foi apreendido três vezes suspeito de arrombar lojas na cidade.

Com apenas 14 anos o adolescente já é conhecido pelas autoridades policiais como o maior arrombador da cidade de Picos.