Polícia apreende cocaína no bairro Boa Vista

Após receber denúncia anônima, a Polícia Militar de Picos apreendeu no último sábado (29) uma quantidade relevante de cocaína em um bar, localizado no bairro Boa Vista. A droga foi encontrada dentro da geladeira do estabelecimento.

De acordo com a PM, durante abordagem no estabelecimento comercial, os polícias encontraram na geladeira oito pinos contendo substância análoga à cocaína e uma quantia de R$ 322, em cédulas de 50, 20,10 e 5.

A proprietária do bar, identificada apenas como Angelita, foi encaminhada à Central de Flagrantes para serem tomadas as providências cabíveis.