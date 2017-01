Polícia apreende drogas em bar no bairro Aroeiras do Matadouro

A Polícia Militar de Picos desarticulou mais um ponto de vendas de entorpecentes na cidade. Na noite dessa sexta-feira (13), policiais da Força Tática 02 e do Canil flagraram uma “boca de fumo” no Bar do Léo, localizado no bairro Aroeiras do Matadouro.

A polícia encontrou 13 papelotes de cocaína e o proprietário do estabelecimento, identificado como Leonardo Alves de Sousa, foi detido pelos policiais. “O mesmo declarou que a droga era sua e que comercializava a mesma.”, disse o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana.

Uma quantia de R$ 86 também foi apreendida pelos policiais.

Viana informou ainda que Leonardo foi conduzido a Central de Flagrantes para serem fetos os procedimentos cabíveis.