Polícia apreende maconha e cocaína em ônibus na estrada de Paquetá

A Delegacia Regional de Polícia Civil de Picos apreendeu, na manhã desta terça-feira (26), por volta das 11h, quase dez quilos de maconha e pouco mais de um quilo de cocaína. A droga foi encontrada dentro do bagageiro de um ônibus na estrada que liga Picos ao município de Paquetá.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma equipe de policiais se deslocava pela estrada quando se deparou com um ônibus de passageiros parado na pista, já próximo da cidade. “Tratando-se de situação fora do comum, a equipe da Polícia Civil resolveu por bem retornar para se inteirar do que estava acontecendo, sendo informados pelo motorista do ônibus que ele havia parado o veículo naquele local porque um dos passageiros havia passado mal”, disse a polícia.

Após escutar o relato do motorista, os policiais vistoriaram o ônibus e no bagageiro, dentro de caixas de papelão com cestas básicas, encontraram a maconha e a cocaína.

A Polícia Civil informou ainda que as caixas não estavam em posse dos passageiros do ônibus e nem dos motoristas. Os entorpecentes teriam sido enviados como encomenda, vindo de São Paulo com destino a Picos.

Ainda conforme a polícia, as pessoas conduzidas até a Delegacia de Polícia prestaram esclarecimentos, mas ninguém foi preso.

As investigações continuam para identificar o remetente e o destinatário da droga.