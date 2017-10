Polícia apreende menor de 14 anos acusado de assalto em Picos

Policiais do 4º BPM apreenderam nesta terça-feira (24) um menor de iniciais A. M., de apenas 14 anos, que é acusado de realizar assaltos no município de Picos. Ele foi reconhecido por uma das vítimas.

Segundo informações do coronel Edwaldo Viana, o menor estava na companhia de um jovem identificado como Edson, vulgo Gaguinho, fazendo assaltos na região no centro do município de Picos. A viatura foi acionada por uma vítima sobre uma tentativa de assalto.

O adolescente e Gaguinho foram localizados pela equipe da Polícia Militar, foram revistados, mas com eles nada foi encontrado. Como a vítima não quis realizar o Boletim de Ocorrência eles foram liberados. Os policiais continuaram na região quando foram informados sobre um outro assalto.

A vítima deu as mesmas características dos dois jovens que tinham sido liberados. Os policiais fizeram rondas e localizaram os acusados. Gaguinho conseguiu fugir, mas o menor de 14 anos foi apreendido e reconhecido pela vítima. Os acusados realizaram o crime usando uma faca. Segundo informações do coronel Edwaldo Viana, essa é a terceira vez que é o rapaz é apreendido e ele já fez assaltos com uso de arma de fogo.