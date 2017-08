Polícia apreende papelotes de maconha no bairro Aerolândia

A Polícia Militar de Picos desarticulou, nessa quarta-feira (30), por volta das 21h30, mais um ponto de vendas de drogas na cidade. Dessa vez, a “boca de fumo” estava localizada na Rua Diametral, no bairro Aerolândia.

De acordo com o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, os policiais encontraram no local 54 papelotes e 12 tabletes de uma substância análoga à maconha. Foi encontrado também relógios, papel para embalagem e documentos pessoais.

Viana informou ainda que durante a ação prendeu em flagrante Anderson da Silva Sousa. O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes e autuado pelo crime de tráfico de drogas.