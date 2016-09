Polícia busca ex-presidiário que matou metalúrgico em Picos

As Polícias Civil e Militar de Picos procuram o suspeito de ter assassinado, no dia 10 de outubro de 2015, um metalúrgico de 40 anos identificado por Márcio Greyck Andrade Ferreira.

Depois de quase um ano do crime, e já com um mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça, os policiais da cidade desconhecem o paradeiro de Lion David do Nascimento, mais conhecido como Nego Lion.

O crime

A vítima foi assassinada a facadas na madrugada de 10 de outubro do ano passado, por volta das duas horas, no residencial Luíza Gomes de Medeiros. Na época do crime, a Polícia informou que Lion David era ex-presidiário.

Márcio Gleisson tinha 40 anos, era casado e pai de dois filhos. Segundo os familiares, era uma pessoa tranquila e, pelo que sabem, não tinha qualquer problema com o assassino.