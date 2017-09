Polícia captura dupla que assassinou vendedor de carros em Alegrete do Piauí

Em uma ação rápida, a Polícia Militar conseguiu capturar os dois homens que praticaram um homicídio contra Joseli Joaquim Almeira, de 38 anos, crime ocorrido na noite deste sábado (9) na cidade de Alegrete do Piauí.

Após assassinar a vítima a tiros, a dupla, que utilizava capacete e não foi identificada, fugiu em uma motocicleta modelo Honda Bros pela rodovia BR 316, em direção ao município de Francisco Macedo. De imediato, policiais militares dos Grupamentos de Alegrete e Francisco Macedo e da Força Tática de Fronteiras iniciaram as diligências na região. Nas buscas, conseguiram localizar a moto utilizada na fuga. O veículo havia sido incendiado na divisa dos municípios de Alegrete e Fronteiras.

Já era madrugada, por volta das 3h, quando o cabo Gildemar, comandante da PM em Francisco Macedo, recebeu a informação de que dois homens suspeitos haviam sido vistos na localidade Agreste. A dupla estava perdida e pedia informações de onde estava. As diligências, então, se concentraram nessa região. As equipes de Alegrete e Francisco Macedo começaram a seguir os rastros deixados pelos suspeitos.

Por volta das 5h20 deste domingo, 10, a polícia conseguiu localizar os dois elementos na localidade Comboeiro, zona rural do município de Francisco Macedo. A dupla não reagiu a abordagem e foi capturada. A abordagem foi realizada pelos cabos da PM, Osmaildo, comandante do GPM de Alegrete, e Gildemar, comandante do GPM Francisco Macedo.

A dupla estava com os capacetes e mochilas. Com eles foram encontradas e apreendidas duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38, com 4 estojos deflagrados, e uma pistola calibre 380, carregada, além de balas calibre 38, dinheiro e um aparelho celular.

A dupla foi identifica como Adão José Anderson de Sousa e Jucejânio Antônio Martins de Oliveira, de 26 anos, ambos residentes na cidade de Fronteiras. Segundo o tenente Gilson, comandante da 4ª Companhia Polícia Militar de Fronteiras, os dois confessaram o serem autores do homicídio. Ainda segundo o oficial, Anderson relatou à polícia que a vítima, Joseli, havia furtado cerca de 19 botijões de gás de um dos seus depósitos, e que por isso havia contratado Serjano para praticarem o assassinato.

A dupla foi apresentada na Delegacia Regional de Fronteiras.

O Crime

Um assassinato registrado no início da noite deste sábado (9) na cidade de Alegrete do Piauí, deixou a população assustada. O fato aconteceu em um bar situado na margem da BR 316.

Segundo informações, duas pessoas chegaram em uma motocicleta modelo Honda Bros e efetuaram três tiros contra um homem identificado por Joseli Joaquim da Silva, que morreu no local. No momento, a vítima estava na companhia da esposa e de uma filha menor.

Em seguida, os assassinos fugiram em direção à cidade de Francisco Macedo. A dupla usava capacete e não foi identificada.

O crime foi testemunhado por várias pessoas que também estavam no estabelecimento comercial. Houve muita correria.

