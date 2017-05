Polícia Civil de Picos apreende cocaína avaliada em R$ 45 mil

A Polícia Civil de Picos, em operação realizada nessa terça-feira (16), apreendeu um quilo de cocaína no bairro DNER. A droga foi encontrada dentro de um ônibus clandestino, que fazia a rota São Paulo-Picos.

De acordo com a polícia, a cocaína tinha como destino a cidade de Simplício Mendes. A polícia informou ainda que a droga estava avaliada em cerca de R$ 45 mil.

“A Polícia Civil realizou uma vistoria no ônibus, inclusive na suspeita de estar com a droga e não encontraram nada. A mulher desceu em Simplício Mendes e abandonou a droga, quando o ônibus partiu pra Picos, aguardamos o veículo e realizamos a vistoria na altura do bairro DNER e a encontramos”, falou Abelardo Oliveira, chefe de plantão da Delegacia Regional de Picos. Segundo outras informações da Polícia Civil, a referida mulher já foi identificada.

O material encontra-se apreendido na Central de Flagrantes de Picos.