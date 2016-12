Polícia Civil do Piauí ganha núcleo para investigar crimes ambientais

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Piauí criou um núcleo para investigar crimes ambientais. Uma equipe específica da Polícia Civil será encarregada de investigar condutas que prejudiquem a flora e a fauna.

O Núcleo Policial Investigativo de Crimes Ambientais (NPICA) terá um delegado a ser designado pelo delegado geral Riedel Batista, além de uma equipe de policiais civis.

Entre as atribuições do núcleo estão também a produção de dados estatísticos, coordenação e articulação das ações de inteligência do setor e participação em conselhos comunitários e órgãos ligados à área de proteção e educação ambiental.

A portaria que cria o núcleo foi publicada no Diário Oficial da última quarta-feira (21).

Parceria

A Secretaria de Segurança também firmou parceria com a Prefeitura de Teresina, criando a Comissão Interinstitucional de Análise de Dados de Causas Externas (Acidentes e Violências). A CIADCE vai possibilitar a troca de informações sobre acidentes e violências com a Fundação Municipal de Saúde. A regulamentação que disciplinará os trabalhos deve sair em dois meses.

Cidade Verde